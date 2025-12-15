Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Βαλένθια

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των δύο αναμετρήσεων της Euroleague
Διαιτητές της Euroleague
Διαιτητές της Euroleague στο ΟΑΚΑ / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Με “διαβολοβδομάδα” συνεχίζεται η Euroleague και αύριο Τρίτη (15/12/25) ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Βαλένθια, με τους διαιτητές των δύο αγώνων να γίνονται γνωστοί.

Η Euroleague ανακοίνωσε τις τριάδες των διαιτητών στα Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Βαλένθια, με τις δύο ελληνικές ομάδες να αναζητούν επιστροφή στις νίκες, μετά τα αρνητικά τους αποτελέσματα κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.

Όσον αφορά τους διαιτητές των δύο αγώνων, στο Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός θα βρεθούν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Πιοτρ Παστούτσιακ (Πολωνία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία), ενώ στο Ολυμπιακός – Βαλένθια ορίστηκαν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Αμίτ Μπάλακ (Τουρκία).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
217
204
167
109
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo