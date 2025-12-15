Η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Βαλένθια

Με “διαβολοβδομάδα” συνεχίζεται η Euroleague και αύριο Τρίτη (15/12/25) ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Βαλένθια, με τους διαιτητές των δύο αγώνων να γίνονται γνωστοί.

Η Euroleague ανακοίνωσε τις τριάδες των διαιτητών στα Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Βαλένθια, με τις δύο ελληνικές ομάδες να αναζητούν επιστροφή στις νίκες, μετά τα αρνητικά τους αποτελέσματα κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.

Όσον αφορά τους διαιτητές των δύο αγώνων, στο Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός θα βρεθούν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Πιοτρ Παστούτσιακ (Πολωνία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία), ενώ στο Ολυμπιακός – Βαλένθια ορίστηκαν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Αμίτ Μπάλακ (Τουρκία).