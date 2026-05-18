Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο από Ιβάν Σαββίδη και απαγορευτικό διακοπών μέχρι και την Τετάρτη

Ο ΠΑΟΚ είχε ένα απογοητευτικό φινάλε στη σεζόν και η διοίκηση της ομάδας "τραβάει τα γκέμια"
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στην έδρα του Παναθηναϊκού με 2-0 αλλά έφυγε από τη λεωφόρο με την ισοπαλία (2-2) χάνοντας έτσι την ευκαιρία να προκριθεί στα προκριματικά του Champions League (σε περίπτωση νίκης, θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό και θα τον άφηνε στην 3η θέση στη Super League).

Προτού αναχωρήσει η αποστολή του ΠΑΟΚ από τη Λεωφόρο, ο Χρήστος Καρυπίδης εισήλθε στα αποδυτήρια και ανακοίνωσε την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Η διοίκηση αποφάσισε να τιμωρήσει την ομάδα με βαρύ πρόστιμο, που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ!

Παράλληλα, αποφασίστηκε η παραμονή παικτών και προπονητών στη Θεσσαλονίκη, υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη (20.05.2026). κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν ήδη προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη, θα έχει κυρώσεις.

Μένει να δούμε εάν θα υπάρξει και κάποια άλλη σχετική κίνηση από πλευράς διοίκησης του ΠΑΟΚ, με πιθανή ομιλία προς τους παίκτες, πριν αυτοί αναχωρήσουν για διακοπές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
121
118
108
107
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo