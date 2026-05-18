ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο από Ιβάν Σαββίδη και απαγορευτικό διακοπών μέχρι και την Τετάρτη

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στην έδρα του Παναθηναϊκού με 2-0 αλλά έφυγε από τη λεωφόρο με την ισοπαλία (2-2) χάνοντας έτσι την ευκαιρία να προκριθεί στα προκριματικά του Champions League (σε περίπτωση νίκης, θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό και θα τον άφηνε στην 3η θέση στη Super League).

Προτού αναχωρήσει η αποστολή του ΠΑΟΚ από τη Λεωφόρο, ο Χρήστος Καρυπίδης εισήλθε στα αποδυτήρια και ανακοίνωσε την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Η διοίκηση αποφάσισε να τιμωρήσει την ομάδα με βαρύ πρόστιμο, που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ!

Παράλληλα, αποφασίστηκε η παραμονή παικτών και προπονητών στη Θεσσαλονίκη, υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη (20.05.2026). κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν ήδη προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη, θα έχει κυρώσεις.

Μένει να δούμε εάν θα υπάρξει και κάποια άλλη σχετική κίνηση από πλευράς διοίκησης του ΠΑΟΚ, με πιθανή ομιλία προς τους παίκτες, πριν αυτοί αναχωρήσουν για διακοπές.