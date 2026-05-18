Ο Ροντινέι έστειλε φιλάκια και ανέβασε «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε» με τον πανηγυρισμό του στην έδρα της ΑΕΚ

Η σχέση του Βραζιλιάνου με τους φίλους της ΑΕΚ δεν είναι και σε ιδανικό επίπεδο
(ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Μια ημέρα μετά το γκολ που πέτυχε στην έδρα της ΑΕΚ και την ισοπαλία του Ολυμπιακού (1-1) που έδωσε στην ομάδα το “εισιτήριο” για τα προκριματικά του Champions League, ο Ροντινέι έκανε μια ανάρτηση που θα συζητηθεί.

Σε story του στο Instagram, ο Ροντινέι πόσταρε τον πανηγυρισμό του από το γκολ που πέτυχε στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, υπό τους ήχους του τραγουδιού “Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε”.

Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου χρησιμοποιήθηκε από φίλους του Ολυμπιακού, όταν η ομάδα κατέκτησε το Conference League στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Μάλιστα ο Ροντινέι συνόδευσε την ανάρτηση , γράφοντας “φιλάκια”.

