Ολυμπιακός: Οι παίκτες είπαν τη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό ενόψει Final Four – Η μοναδική αναφορά σε 4η Euroleague

Μια ακόμα ανάρτηση της Euroleague από την προ ημερών media day του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κλήθηκαν να πουν τη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό, ακούγοντας “Final Four Αθήνας 2026”.

Ο νεαρός Γιώργος Μπουρνελές ήταν ο πιο τολμηρός από όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού αφού απάντησε “τέταρτο”, ενοώντας την 4η Euroleague που θα προσπαθήσει να κατακτήσει η ομάδα του στο Final Four της Αθήνας.

Πιο προσηλωμένος στο πρώτο εμπίδιο που υπάρχει μπροστά στον Ολυμπιακό εμφανίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. που απάντησε “Φενέρμπαχτσε” (σ.σ. ο ημιτελικός των Πειραιωτών) ενώ η λέξη “ευκαιρία” ειπώθηκε από τους Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Οι απαντήσεις:

Νετζήπογλου: Hustle

Φαλ: Πανηγυρισμός

Πίτερς: Ξεχωριστό

Μπουρνελές: Τέταρτο

Γουόρντ: Τρελό

Χολ: Φανταστικό

Μόρις: Απίστευτο

Λαρεντζάκης: Αθήνα… glass floor

Ντόρσεϊ: Ευκαιρία

Τζόζεφ: Ενθουσιασμός

Φουρνιέ: Φενέρμπαχτσε

Νιλικίνα: Νίκη

ΜακΚίσικ: Φανταστικό

Γουόκαπ: Θέλω να πω γραφτό, αλλά θα πω ευκαιρία

Μιλουτίνοφ: Δόξα

Βεζένκοφ: Αθήνα

Παπανικολάου: Κίνητρο

Τζόουνς: Ολυμπί-Ολυμπί-Ολυμπιακός