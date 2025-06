Με ένα συγκινητικό μήνυμα η Euroleague αποχαιρέτησε τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου γνωστοποίησε την απόφασή του το μεσημέρι της Κυριακής (22/6/25), επικαλούμενος το βαρύ ιστορικό τραυματισμών που δεν του επέτρεψε βρίσκεται στο 100%. Η ανακοίνωση προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον μπασκετικό κόσμο, με την Euroleague να σπεύδει να τον ευχαριστήσει για την προσφορά του στο άθλημα.

«Συγχαρητήρια για την καριέρα σου, Ιωάννη Παπαπέτρου. Καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση της EuroLeague, συνοδεύοντας το μήνυμά της με φωτογραφίες από την πορεία του διεθνή παίκτη.

Ioannis Papapetrou announced his retirement from basketball.



Congratulations on a great career and we wish you all the best in your new chapter! pic.twitter.com/M7QkF4CDAm