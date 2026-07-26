Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8,66 μέτρα αλλά η ισοφάριση του Πανελληνίου ρεκόρ στο μήκος δεν μέτρησε λόγω ευνοϊκού ανέμου

Ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου, στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και δείχνει σε τρομερή κατάσταση. Με ατομικό ρεκόρ 8.65μ, πριν από λίγες ημέρες ο Έλληνας αθλητής πήδηξε στα 8.61μ που είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε από την πρώτη του προσπάθεια στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πως στοχεύει ψηλά. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης “απογειώθηκε” αρκετά πίσω από τη βαλβίδα και προσγειώθηκε στα 8.52 μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά, ο αθλητής του Πομάσκι είχε και πάλι καλό πάτημα στη δεύτερή του προσπάθεια και πήδησε 8.66 μέτρα! Η ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, όμως, δεν μέτρησε, αφού έγινε με ευνοϊκό άνεμο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε ευνοϊκό άνεμο +2.7m/s που είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο για να μετρήσει το ρεκόρ.

Θυμίζουμε πως το όριο του ανέμου, ώστε να πιστωθεί ένα ρεκόρ είναι τα +2.0m/s.