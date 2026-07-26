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Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8,66 μέτρα αλλά η ισοφάριση του Πανελληνίου ρεκόρ στο μήκος δεν μέτρησε λόγω ευνοϊκού ανέμου

"Μεγάλο" άλμα από τον Έλληνα αθλητή στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του Βόλου, αλλά με ευνοϊκό άνεμο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου, στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και δείχνει σε τρομερή κατάσταση. Με ατομικό ρεκόρ 8.65μ, πριν από λίγες ημέρες ο Έλληνας αθλητής πήδηξε στα 8.61μ που είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. 

Ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε από την πρώτη του προσπάθεια στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πως στοχεύει ψηλά. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης “απογειώθηκε” αρκετά πίσω από τη βαλβίδα και προσγειώθηκε στα 8.52 μέτρα.

Λίγο μετά, ο αθλητής του Πομάσκι είχε και πάλι καλό πάτημα στη δεύτερή του προσπάθεια και πήδησε 8.66 μέτρα! Η ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, όμως, δεν μέτρησε, αφού έγινε με ευνοϊκό άνεμο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε ευνοϊκό άνεμο +2.7m/s που είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο για να μετρήσει το ρεκόρ.

Θυμίζουμε πως το όριο του ανέμου, ώστε να πιστωθεί ένα ρεκόρ είναι τα +2.0m/s.

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Αθλητικά
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