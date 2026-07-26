Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα μετά την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ στο μήκος

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε έναν τρομερό τελικό μήκους, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου του Βόλου, καθώς ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε στον αγώνα με προσπάθεια στα 8,52 μέτρα (άνεμος +1,1 μ./δ.), επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ αγώνων, ξεπερνώντας τα 8,48 μ. που είχε σημειώσει ο ίδιος το 2021. Παράλληλα, η συγκεκριμένη επίδοση συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της καριέρας του.

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Στη δεύτερη προσπάθειά του προσγειώθηκε επίσης στα 8,66 μέτρα, ωστόσο ο ευνοϊκός άνεμος (+2,7 μ./δ.) δεν επέτρεψε την επίσημη καταγραφή της επίδοσης για στατιστικούς σκοπούς. Στην τρίτη του όμως προσπάθεια πέτυχε εκ νέου άλμα στα 8,66 μέτρα, αυτή τη φορά με επιτρεπτό άνεμο, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λούης Τσάτουμας την 1η Ιουνίου 2007.

Με αυτές τις επιδόσεις, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης δείχνει έτοιμος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, έχοντας ήδη σημειώσει φέτος την καλύτερη επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,61 μέτρα.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του, ο Τεντόγλου πλησίασε την εξέδρα, εκεί όπου τον περίμεναν οι θαυμαστές του. Ο δύο φορές “χρυσός” Ολυμπιονίκης δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα στους θαυμαστές του.