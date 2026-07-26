Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,66 μέτρα και ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο

Μας έδωσε έναν εκπληκτικό αγώνα και έδειξε ότι είναι θέμα χρόνου να κάνει δικό του το Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρωτιά στο μήκος, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου που έγινε στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και έκανε κάτι το εκπληκτικό.

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε δυο φορές στα 8,66 μέτρα και ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος, που κατείχε ο Λούης Τσάτουμας από το 2007 και τα Παπαφλέσσεια. Το πρώτο του άλμα (2η του προσπάθεια στον αγώνα) όμως δεν “μέτρησε” ως ισοφάριση ρεκόρ, αφού έγινε με ευνοϊκό άνεμο +2.7m/s που είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο).

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Στην τρίτη του προσπάθεια, όμως, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε και πάλι στα 8,66 μέτρα και με ευνοϊκό άνεμο +1m/s μπορεί πλέον να στέκεται στο ίδιο “σκαλί” με τον Τσάτουμα, ψάχνοντας πλέον τη… μοναξιά του δικού του ρεκόρ.

Θυμίζουμε πως το όριο του ανέμου, ώστε να πιστωθεί ένα ρεκόρ είναι τα +2.0m/s.

Φυσικά αυτό το άλμα του Τεντόγλου είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ξεπέρασε τα 8.61μ που είχε κάνει ο ίδιος στο Diamond League του Μονακό.

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Να αναφέρουμε ότι ο αγώνας του αθλητή του Γιώργου Πομάσκι ήταν γεμάτος με “μεγάλα” άλματα. Στην πρώτη του προσπάθεια πήδηξε στα 8.52 μ., ακολούθησαν δυο φορές τα 8.66μ., ενώ ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε μια προσπάθεια στα 7.05 μέτρα, ένα άκυρο άλμα, ενώ έκλεισε τον αγώνα του με με 8.64 μ. Δηλαδή με τρία άλματα πάνω από τα 8.60 και τέσσερα πάνω από τα 8.50 μ..

Δεύτερος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα με 7.84 (1.1) ήταν ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων), ο οποίος επανήλθε στις καλές εμφανίσεις και τρίτος ο 19χρονος Αρσένης Κουλούρης με 7.69 (0.1), άλμα που έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση λίγο πριν ταξιδέψει για το Γιουτζίν και το Παγκόσμιο Κ20. Ο Κουλούρης έκανε μόνο δύο άλματα στον τελικό.