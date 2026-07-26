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Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντογλου με δεύτερο άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος

Από το μακρινό 2007 και τα Παπαφλέσσεια το ρεκόρ του Τσάτουμα που ισοφαρίστηκε
ΦΩΤΟ ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ
ΦΩΤΟ ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI
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Απίστευτος Μίλτος Τεντόγλου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι κατάφερε να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ, με άλμα στα 8.66 μέτρα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε αποφασισμένος να φτάσει στο μεγάλο άλμα. Στη δεύτερή του προσπάθεια πήδησε 8.66 μέτρα όμως η ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ δεν μέτρησε, μιας και το άλμα του έγινε με ευνοϊκό άνεμο +2.7m/s που είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο για να μετρήσει το ρεκόρ.

Στην τρίτη του προσπάθεια, όμως, ήρθε το “μεγάλο” άλμα και εντός ορίων! Ο Μίλτος τεντόγλου πήδηξε και πάλι 8.66 μέτρα και πανηγύρισε την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ, μιας και η προσπάθειά του έγινε με ευνοϊκό άνεμο +1m/s που είναι επιτρεπτό όριο για να μετρήσει το ρεκόρ.

Το Πανελλήνιο ρεκόρ του μήκους των ανδρών είναι στα 8,66μ και το διατηρούσε ο Λούης Τσάτουμας, από μια του προσπάθεια στα Παπαφλέσσεια, το 2007.

Θυμίζουμε πως το όριο του ανέμου, ώστε να πιστωθεί ένα ρεκόρ είναι τα +2.0m/s.

Φυσικά αυτή είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ξεπέρασε τα 8.61μ που είχε κάνει ο ίδιος στο Diamond League του Μονακό.

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Αθλητικά
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