Ο Μίλτος Τεντογλου με δεύτερο άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος

Απίστευτος Μίλτος Τεντόγλου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι κατάφερε να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ, με άλμα στα 8.66 μέτρα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε αποφασισμένος να φτάσει στο μεγάλο άλμα. Στη δεύτερή του προσπάθεια πήδησε 8.66 μέτρα όμως η ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ δεν μέτρησε, μιας και το άλμα του έγινε με ευνοϊκό άνεμο +2.7m/s που είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο για να μετρήσει το ρεκόρ.

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Στην τρίτη του προσπάθεια, όμως, ήρθε το “μεγάλο” άλμα και εντός ορίων! Ο Μίλτος τεντόγλου πήδηξε και πάλι 8.66 μέτρα και πανηγύρισε την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ, μιας και η προσπάθειά του έγινε με ευνοϊκό άνεμο +1m/s που είναι επιτρεπτό όριο για να μετρήσει το ρεκόρ.

Το Πανελλήνιο ρεκόρ του μήκους των ανδρών είναι στα 8,66μ και το διατηρούσε ο Λούης Τσάτουμας, από μια του προσπάθεια στα Παπαφλέσσεια, το 2007.

Θυμίζουμε πως το όριο του ανέμου, ώστε να πιστωθεί ένα ρεκόρ είναι τα +2.0m/s.

Φυσικά αυτή είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ξεπέρασε τα 8.61μ που είχε κάνει ο ίδιος στο Diamond League του Μονακό.