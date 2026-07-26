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Αθλητικά

Ο Αϊτόρ στο Ηράκλειο για να ανακοινωθεί από τον ΟΦΗ

Επιστρέφει στη Super League ο άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού
Ο Αϊτόρ στο Ηράκλειο για να ανακοινωθεί από τον ΟΦΗ
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Μετράει αντίστροφα ο Αϊτόρ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός βρίσκεται στο Ηράκλειο από την Κυριακή (26.07.2026) προκειμένου να ολοκληρώσει το deal του με τον ΟΦΗ.

Ο Αϊτόρ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, τη Δευτέρα (27.07.2026) να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κρητικούς και μια ημέρα μετά να πετάξει για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή του ΟΦΗ.

Ο 30χρονος Ισπανός επιθετικός ανδρώθηκε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και της Βιγιαρεάλ. Πέρασε μια σεζόν στη δεύτερη ομάδα της Σεβίλλης πριν μετακομίσει στην Τβέντε το 2018. Μετά από μία επιτυχημένη διετία στην Ολλανδία ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Μετά από 24 γκολ και 15 ασίστ σε 95 συμμετοχές με τους “πράσινους” και ένα Κύπελλο Ελλάδας μετακόμισε στην ΑΕΚ Λάρνακας και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη βραζιλιάνικη Βιτόρια.

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Αθλητικά
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