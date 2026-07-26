Μίλτος Τεντόγλου: «Ήθελα κάτι πολύ παραπάνω» δήλωσε μετά την ισοφάριση του Πανελληνίου ρεκόρ

Παρά την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ, με άλμα στα 8.66 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό του. Γι’ αυτό άλλωστε, έχει φτάσει να θεωρείται από τους κορυφαίους αθλητές στον στίβο.

Η σπουδαία επίδοση των 8,66 μέτρων δεν ήταν αρκετή για να αφήσει ικανοποιημένο τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος του τελικού του μήκους και την πρωτιά του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου και τόνισε πως έχασε μια τεράστια ευκαιρία στην τελευταία του προσπάθεια για να κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα.

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Κι όλα αυτά, δύο βδομάδες από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ, αλλά και το Ultimate Championship τον Σεπτέμβριο στη Βουδαπέστη (11-13.09.2026).

“Ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω, έκανα ένα καλό σερί αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα δέκα πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν ένα τεράστιο άλμα και το έχασα. Ξέρω πως να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια.

Κάτι μου βγαίνει στην τελευταία προσπάθεια, με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Έχασα ευκαιρία πάλι, συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ, απλά δεν τα κοιτάω αυτά, δεν κοιτούσα ούτε 8,70μ., ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Γι’ αυτό είμαι έτσι, κουράστηκα κιόλας. Το είχα σήμερα, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Το τελευταίο άλμα ήταν αλματάρα. Και στο δεύτερο 8.66 νόμιζα ότι ήταν άκυρο και δεν γέμισα το άλμα, ενώ ήταν τέλειο άλμα.

Το Μονακό είναι ο καλύτερος αγώνας που έχω κάνει, λόγω συνθηκών πάντα. Ένα άλμα που εδώ είναι 8.60 σε άλλο στάδιο μπορεί να είναι 8.30. Γι’ αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνια ρεκόρ και τέτοια. Για το Μπέρμιγχαμ δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι με τον τραυματισμό, αλλιώς θα ήταν ωραία μάχη. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μηκίστα αυτή τη στιγμή μετά από εμένα. Εγώ κι αυτός είμαστε” δήλωσε.