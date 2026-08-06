Η FIFA ζήτησε συγγνώμη από τις 211 Ομοσπονδίες – μέλη της, παραδέχθηκε λάθη του Τζιάνι Ινφαντίνο αλλά συνεχίζει να τον στηρίζει

Η FIFA πήρε επίσημη θέση και ζήτησε συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες – μέλη της για τους χειρισμούς γύρω από την πρόταση πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με το Μουντιάλ -που προσπάθησε να περάσει ο Τζιάνι Ινφαντίνο αλλά έμεινε στα… χαρτιά- ενώ η ηγεσία της εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή της προς τον πρόεδρό της, μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, καθώς και μέλη της διοίκησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

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Μετά το πέρας της, η FIFA τόνισε ότι η ηγεσία της εξακολουθεί να στηρίζει πλήρως τον πρόεδρό της, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την πρόταση για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise θα έπρεπε να ήταν διαφορετικός.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ακόμη ότι εστάλη ξεχωριστή επιστολή στα μέλη του Συμβουλίου της FIFA και στις 211 εθνικές ομοσπονδίες, με την οποία ζητείται συγνώμη για τα λάθη που έγιναν και προαναγγέλλεται εσωτερική επανεξέταση της διαδικασίας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, μετά την οριστική απόσυρση της πρότασης, η FIFA «δεν θα ανεχθεί πλέον επιθέσεις κατά της ακεραιότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και των προβλεπόμενων διαδικασιών της» και ότι θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της φήμης της.

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco



The FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member… pic.twitter.com/IlmSOq1se8 — FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026

Η έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της FIFA για την Αφρική, στην πόλη Σαλέ, κοντά στο Ραμπάτ, την ώρα που αυξάνονται οι επικρίσεις προς τον Ινφαντίνο ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

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Η συνάντηση ακολούθησε την απόσυρση, την προηγούμενη εβδομάδα, του σχεδίου για την πώληση ποσοστού 20% μιας νέας εταιρείας που θα διαχειριζόταν τα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA. Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα απέφερε περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα κατευθύνονταν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο λόγω της περιορισμένης διαβούλευσης όσο και επειδή στη διαδικασία φέρεται να εμπλεκόταν εταιρεία με οικογενειακές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η UEFA και άλλοι σημαντικοί φορείς του ποδοσφαίρου κατηγόρησαν τη FIFA για ελλιπή εταιρική διακυβέρνηση και έλλειψη διαφάνειας, ενώ η ίδια η συγγνώμη της FIFA θεωρείται έμμεση παραδοχή ότι έγιναν σοβαρά λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης.

Η κρίση αυτή εξελίσσεται στη σημαντικότερη που έχει αντιμετωπίσει ο Ινφαντίνο από τότε που ανέλαβε την προεδρία της FIFA το 2016, καθώς προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από την UEFA, αρκετές εθνικές ομοσπονδίες και κορυφαία στελέχη της ίδιας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Παρότι ο Ινφαντίνο απέσυρε την πρότασή του, οι αντιδράσεις δεν έχουν κοπάσει. Η UEFA δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται πλέον την ηγεσία του, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να «πουλήσει την ψυχή του ποδοσφαίρου». Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα γύρω από την προσπάθειά του να επανεκλεγεί για τέταρτη θητεία στο Συνέδριο της FIFA, που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο στο Μαρόκο. Μέχρι πριν από λίγους μήνες η επανεκλογή του θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες απέσυραν ήδη τη στήριξή τους προς τον Ελβετοϊταλό παράγοντα, ενώ ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλούν οι δημόσιες αποστάσεις που παίρνουν στελέχη της ίδιας της FIFA.

Να αναφέρουμε ότι ο Ινφαντίνο βρίσκεται στο Μαρόκο την τελευταία εβδομάδα, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας -η οποία θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030- να επαναλαμβάνει τη στήριξή της προς το πρόσωπό του. Η συνάντηση στο Ραμπάτ θεωρήθηκε προσπάθεια συσπείρωσης των συμμάχων του, ώστε να διατηρήσει το προβάδισμα ενόψει των εκλογών του Μαρτίου.

Βάσει του καταστατικού της FIFA, έκτακτο συνέδριο μπορεί να συγκληθεί εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον 43 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη. Μέχρι στιγμής, το Κατάρ, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, η Σρι Λάνκα, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες έχουν δηλώσει δημόσια ότι εξακολουθούν να στηρίζουν τον Ινφαντίνο.

Παραδοσιακά, ο πρόεδρος της FIFA διαθέτει ισχυρά ερείσματα εκτός Ευρώπης, καθώς πολλές μικρότερες ομοσπονδίες βασίζονται οικονομικά στα αναπτυξιακά προγράμματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ωστόσο, οι European Leagues, που εκπροσωπούν περισσότερους από 1.300 συλλόγους, προειδοποίησαν ότι η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μονομερείς αποφάσεις που επηρεάζουν συλλόγους, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους. Παράλληλα, επέκριναν και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα των μόλις τεσσάρων εβδομάδων που είχε δοθεί για την αξιολόγηση της πρότασης επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 από 48 σε 64 ομάδες.

Αρκετοί κορυφαίοι παράγοντες του αφρικανικού ποδοσφαίρου έχουν ήδη εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στον Ινφαντίνο, αν και η Αφρικανική Συνομοσπονδία (CAF) δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη θέση. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει και η εκτελεστική επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ωκεανίας, προκειμένου να καθορίσει τη στάση της.