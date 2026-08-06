«Μάχη της ΑΕΚ με τη Θέλτα για τον Κέρβιν Αριάγκα» αποκαλύπτουν στην Ισπανία

Ο Κέρβιν Αριάγκα της Λεβάντε είναι μια περίπτωση παίκτη που έχει ακουστεί αρκετά στο μετεγγραφικό “παζάρι”, με την ΑΕΚ και τη Θέλτα να εμφανίζονται ως οι δύο ομάδες που έχουν ήδη κάνει μια πρώτη κίνηση για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής Cadena SER, ΑΕΚ και Θέλτα έχουν στο στόχαστρό τους τον μέσο από την Ονδούρα, αλλά επισημαίνεται πως η πρότασή τους έχει απορριφθεί από τη Λεβάντε, με την ισπανική ομάδα να περιμένει βελτιωμένη προσφορά.

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Ο 28χρονος αμυντικός μέσος πραγματοποίησε θετική σεζόν με τη Λεβάντε, η οποία τον απέκτησε πριν από έναν χρόνο από την Παρτιζάν Βελιγραδίου.

“Η Θέλτα ζήτησε από τον Κέρβιν λίγο περισσότερο χρόνο μέχρι να καταφέρει να απελευθερώσει χρήματα από παίκτες που ο Κλαούντιο Χιράλντες δεν έχει και οι οποίοι δεν έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία για την προετοιμασία, όπως ο Ματίας Βετσίνο, ο Κάρλες Πέρεθ, όπως και πως οι διαπραγματεύσεις που έχουν με την Εσπανιόλ για τον δανεισμό του Ουνάι Νούνιεθ, η οποία και θα απελευθέρωνε ένα σημαντικό μισθολογικό κόστος.

Noticia @SERDepValencia



El @RCCelta y el @AEK_FC_OFFICIAL compiten por fichar al pivote hondureño Kervin Arriaga



El @LevanteUD desestima las primeras ofertas y espera un nueva ofensiva



Una info de @AlemanSER https://t.co/BPh9Lp5wNP — SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) August 6, 2026

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ γνωρίζει επίσης κάποιες κινήσεις στην ομάδα της και την επενδυτική της ικανότητα, εάν καταφέρει να προκριθεί στο Champions League. Ο ελληνικός σύλλογος θα πρέπει να αποκλείσει τον νικητή της μονομαχίας μεταξύ Λέφσκι Σόφιας και Καϊράτ Αλμάτι στην προκριματική φάση”, αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα.