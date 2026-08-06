ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Τα πλάνα του Λίσι για την ενδεκάδα του «δικεφάλου» στο ματς της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ (06/08/26, 20:45, Newsit.gr, Open TV) σε ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και θέλει μέσα στην Τούμπα να βάλει βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ αναζητά ένα σκορ ασφαλείας, το οποίο θα του… ανοίξει τον δρόμο της πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων, την προσεχή Πέμπτη (13.08.2028), στο Βέλγιο.

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Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε αυτή την προκριματική φάση του του Europa League αποκλείοντας -με δύο νίκες- την Ντινάμο Κιέβου (2-3 και 2-0, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα), ενώ η Άντερλεχτ άφησε πίσω της τη σουηδική Χάμαρμπι (1-1 και 3-1, εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα).

Εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλείσει τους Βέλγους θα αντιμετωπίσει στα play off του Europa League τον ηττημένο του ζευγαριού (από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League), Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ. Αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα παίξει στα play off του Conference League με την Μπραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού (οι Κύπριοι νίκησαν με 1-0 στον πρώτο αγώνα στη Νορβηγία), ενώ ως γνωστόν αν περάσει και αποκλειστεί από τη Λέφσκι Σόφιας ή την Καϊράτ, θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League.

Σημαντικό για τον Αλέσιο Λίσι αποτελεί πως μπορεί να υπολογίζει στα πλάνα του τον Άντριγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι στην προπόνηση της Τρίτης (04.08.2026), το πρόβλημά του, ωστόσο, αποδείχτηκε πως δεν είναι κάτι ανησυχητικό και αναμένεται να έχει θέση στο βασικό σχήμα για το ματς. Δεν θα αγωνιστούν όμως οι Τάχα Άλι, Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

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Οι πιθανές ενδεκάδες του αγώνα:

ΠΑΟΚ (Λίσι): Παβλένκα – Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Ζαφείρης, Σανταμαρία – Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον – Μύθου.

Άντερλεχτ (Μπρούνο): Κόσεμνας – Μάαμαρ, Μπιανκόν, Πετρό, Αουγκούστινσον – Λιανσάνα, Αμπρός, Κάνα – Ενγκά, Σέκε, Σικάν.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Ισπανός, Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τούς συμπατριώτες του, Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγκέλ Μαρτίνεζ. Τέταρτος θα είναι ο επίσης Ισπανός Ματέο Μπουσκέτς Φερέρ, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας και Χουάν Σαντάνα.