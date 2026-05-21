ΑΕΚ: Τον γύρο της Ελλάδας θα κάνει το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος της Ένωσης

Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της μετά από μία τρομερή σεζόν υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς και το τρόπαιο θα κάνει το γύρο της Ελλάδας, όπως είχε συμβεί και με τις κούπες του νταμπλ του 2023.

Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ που ζουν στην επαρχία, θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο του πρωταθλήματος Ελλάδας και να ζήσουν στιγμές αντίστοιχες με αυτές που απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στη φιέστα τίτλου.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα και οι περιοχές που θα φιλοξενήσουν το τρόπαιο, κάτι που αναμένεται να συμβεί στο προσεχές διάστημα.