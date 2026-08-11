Η Γεωργία Δεσπολλάρη έσβησε ρεκόρ 21 χρόνων στα 800 μέτρα αλλά δεν προκρίθηκε στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Δυο χρόνια τώρα, η Γεωργία Δεσπολλάρη έψαχνε την κούρσα που θα την ωθούσε να τρέξει κάτω από τα 2.00, να αλλάξει επίπεδο και να πάρει στην κατοχή της το πανελλήνιο ρεκόρ των 800 μέτρων και τη βρήκε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Στα μεγάλα μίτινγκ δεν ήταν καθόλου εύκολο να την δεχτούν, καθώς οι διοργανωτές επιλέγουν αθλήτριες με χρόνους κάτω και από το 1.58, ενώ κάποιες φορές λάθη τακτικής δεν την είχαν αφήσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. Όλα αυτά μέχρι τη σημερινή μέρα, μέχρι να μπει να αγωνιστεί στο στο Alexander Stadium, σε μια κούρσα με παρούσα την Ολυμπιονίκη Κίλι Χότζγκινσον και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως την 5η των Ολυμπιακών Αγώνων, Γαλλίδα Ρενέ Λαμότ, να δίνουν το ρυθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δεσπολλάρη επέλεξε να ακολουθεί το ρυθμό από την έβδομη θέση, δεν κλείστηκε σε κανένα σημείο του αγώνα και τα έδωσε όλα στην ευθεία για να περάσει έκτη τη γραμμή του τερματισμού. Το πέρασμα της Χότζκινσον στα 400 μ. ήταν 57.27, στα 600 μ. 1.27.60 και το χρονόμετρο στον τερματισμό έδειξε 1.57.28 εν μέσω αποθέωσης από το κοινό. Για την ελληνική ομάδα, ωστόσο, το πιο σημαντικό ήταν ο πίνακας έγραψε δίπλα από το όνομα της Δεσπολλάρη, 1.59.29.

Η 23χρονη αθλήτρια του Μιχάλη Αναγνώστου, πέτυχε αυτό που κυνηγούσε, να κατέβει τα 2.00 και ταυτόχρονα να σβήσει από τις λίστες το πανελλήνιο ρεκόρ, 1.59.79 της Μαρίας Παπαδοπούλου που κρατούσε από τις 14 Ιουνίου του 2005.

Η πρόκριση στα ημιτελικά δεν ήρθε για την Δεσπολλάρη, καθώς πέτυχε τον έβδομο χρόνο από όσες δεν μπήκαν στην τριάδα της σειρά τους (περνούσαν οι τέσσερις ταχύτερες). Ήρθε όμως ένα χαρμόσυνο μήνυμα που έλεγε ότι η επιμονή και η προσπάθεια ανταμείβονται και ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά της.