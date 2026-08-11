Αθλητικά

Ο Δημήτρης Παυλίδης στον τελικό της δισκοβολίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Με την έκτη καλύτερη επίδοση προκρίθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής
ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Ο Δημήτρης Παυλίδης πέτυχε τον πρώτο στόχο του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της δισκοβολίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται και με βολή στα 63.14 μέτρα προκρίθηκε στον τελικό με την έκτη καλύτερη απόδοση.

Ο 22χρονος Δημήτρης Παυλίδης είχε αρχική βολή στα 59.46μ., όμως στη συνέχεια με τη δεύτερή του βολή έφτασε τα 63.14μ. που ήταν αρκετά να του δώσουν την πρόκριση.

Το όριο για πρόκριση ήταν στα 66μ., τα οποία πέρασαν μόλις δύο αθλητές, ο Λιθουανός Μίκολας Αλέκνα (67.74μ.) και ο Σλοβένος, Κρίστιαν Τσεχ (67.52μ.).

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Αθλητικά
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