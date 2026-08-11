Αθλητικά

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Διπλή ελληνική εκπροσώπηση στον τελικό του ύψους με Μέρλο και Μίτα

Άνετη πρόκριση για τον Μέρλο με 2.23μ., τον ακολούθησε ο Μίτα με 2.19μ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της δεύτερης μέρας του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου για τα ελληνικά χρώματα στο Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ.

Τόσο ο Αντώνης Μέρλος, όσο και ο Αντρέα Μίτα εξασφάλισαν μια θέση στον τελικό του ύψους, που θα γίνει την Παρασκευή (14/8/2026) στις 10 το βράδυ, μαζί με άλλους 11 άλτες.

Ο Μέρλος έπαιξε με τη φωτιά, καθώς έπειτα από ένα εύκολο άλμα στα 2.10, πέρασε τα 2.15 και τα 2.19 με τη δεύτερη και υποχρεώθηκε να περάσει και τα 2.23, καθώς όταν ο πήχης ανέβηκε σε αυτό το ύψος ήταν 14ος.

Ο αθλητής του Θοδωρή Δόση είχε δείξει στα χαμηλότερα ύψη ότι ήταν σε πολύ καλή μέρα και πράγματι πέρασε και τα 2.23, και πάλι με τη δεύτερη, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Περιπετειώδης ήταν η πρόκριση και για τον Αντρέα Μίτα.

Τα δύο αποτυχημένα (μετά το πρώτο καθαρό στα 2.10) στα 2.15, τον έφεραν σε δυσχερή θέση, αλλά πέρασε τα 2.19 με την πρώτη και παρ’ ότι στα 2.23 δεν είχε καλά άλματα, μπήκε ως 12ος στον τελικό μαζί με τον Ιταλό Κριστιάν Φαλόκι.

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Αθλητικά
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