Ο Παναθηναϊκός είναι μεταξύ των ομάδων που θέλει τον Ιβάν Μαρτίν της Χιρόνα

Ο υποβιβασμός της Χιρόνα στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος αναμένεται να φέρει εκτός ομάδας και τον Ιβάν Μαρτίν, με τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων.

Μετά από μία γεμάτη σεζόν στη Χιρόνα, ο Ιβάν Μαρτίν θεωρείται από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας, αλλά δεν πρόκειται να αγωνιστεί στη Segunda Division και ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει κάνει πρόταση για την απόκτησή του.

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Σύμφωνα με το «ElDesmarque», Σανταντέρ και Ράγιο Βαγιεκάνο ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο, ο οποίος έχει όμως ήδη πρόταση στα χέρια του από τον Παναθηναϊκό και δύο ομάδες από την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο Ιβάν Μαρτίν ενδέχεται να αποχωρήσει από τη Χιρόνα πριν από το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου. Ο μέσος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας και, σύμφωνα με πληροφορίες του «ElDesmarque», έχει στα χέρια του αρκετές επιλογές για να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Primera División.

Ομάδες όπως η Ράσινγκ Σανταντέρ και η Ράγιο Βαγιεκάνο έχουν ήδη ρωτήσει για τις προϋποθέσεις μιας πιθανής αποχώρησής του, προοπτικές που βλέπει θετικά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, αυτές δεν είναι οι μοναδικές επιλογές του. Ο Βάσκος ποδοσφαιριστής έχει επίσης δύο προτάσεις από την Τουρκία και μία από τον Παναθηναϊκό, επομένως αναμένεται να περιμένει τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να πάρει την καλύτερη απόφαση για την καριέρα του.

Ο Ιβάν Μαρτίν έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ η Βιγιαρεάλ διατηρεί ποσοστό 30% από ενδεχόμενη μελλοντική πώλησή του. Ωστόσο, ο υποβιβασμός της Χιρόνα δημιουργεί την εκτίμηση ότι η αποχώρησή του θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ένα ποσό αρκετά χαμηλότερο από αυτό της ρήτρας του. Μια ενδεχόμενη αποχώρηση του μέσου θα στερούσε από τη Χιρόνα έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της.