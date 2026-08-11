Νίκολιτς για το ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι ένας τελικός που πρέπει να κερδίσουμε»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για το Superbet Super Cup.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα κριθεί το βράδυ της Τετάρτης (12/8/2026, 20:00) στο Παγκρήτιο, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ να διεκδικούν το Super Cup.

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Ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, υποστήριξε ότι η ομάδα του πρέπει να κατακτήσει το τρόπαιο κι ότι δεν βλέπει τον αγώνα σαν μία πρόβα για τα πλέι οφ του Champions League.

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς

Για το αν θα στηριχθεί στον περσινό κορμό και πού θα κριθεί το ματς: «Είμαι χαρούμενος που είμαι στην Κρήτη, ένα όμορφο νησί με πολλούς φίλους της ΑΕΚ. Για το παιχνίδι, ότι ρωτήσατε, είναι ένα παιχνίδι για να παλέψουμε για το τρόπαιο, φυσιολογικά όλες οι χώρες παίζουν Σούπερ Καπ πριν την έναρξη της σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται έτσι φέτος από την Ομοσπονδία, πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, σε άλλες χώρες γίνεται μέσα στη σεζόν αλλά είναι διαφορετικές οι συνθήκες.

Το σημαντικό είναι ότι γίνεται πριν την έναρξη υποχρεώσεων. Είμαστε υγιείς, τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά αλλά είναι άλλο τα φιλικά κι άλλο τα επίσημα, αύριο το ματς ξεκινάει από το 50-50, θα έχουμε στήριξη από τουλάχιστον 7.000, ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός, οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες.

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Ο ΟΦΗ πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλό προπονητή, κάτι που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά, λεπτομέρειες θα κρίνουν την αναμέτρηση, θα επικρατήσει όποιος δεν κάνει δώρα, όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα, το έχω μεταφέρει και στους παίκτες. Συμπληρώνονται 30 χρόνια από το τελευταίο Σούπερ Καπ της ΑΕΚ, αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για εμάς».

Για την πίεση στην ΑΕΚ μετά από την περσινή σεζόν: «Όπως έχει πει ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ότι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, σε αυτό το ερώτημα εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση, έχουμε επιπλέον κίνητρο, είμαστε όλοι απολύτως συγκεντρωμένοι. Σε σχέση με πέρυσι, βασιστήκαμε πέρυσι στο να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, αυτό θα κάνουμε και φέτος, η αυριανή αναμέτρηση είναι γιορτή για το ποδόσφαιρο.

Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή, εμείς πρέπει να δώσουμε το 100% και να έχουμε μικρό ποσοστό τύχης για να πάρουμε τον τίτλο. Δεν υπάρχει η αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, είναι τελικός κι έτσι τον αντιμετωπίζουμε. Οι κανόνες για τους νέους είναι ότι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε παίκτες που εμπιστευόμαστε απολύτως είτε είναι νέοι, μεγαλύτεροι, Έλληνες ή ξένοι, το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίκτες».

Για το τι υπολογίζει από τον αντίπαλο: «Μιλάω δημοσίως συχνά, έχω πει ότι ο αντίπαλος προπονητής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και στον Παναθηναϊκό και εδώ, για μένα είναι στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή».

Για τη φετινή σεζόν: «Είμαι πολύ προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Θέλω να δώσω στον κόσμο της ΑΕΚ να καταλάβει ότι είμαστε εδώ και δεν θέλω άλλο να ασχολούμαστε με το τι έγινε πέρυσι. Θέλω όλοι μέσα στον οργανισμό της ομάδας να καταλάβουν ότι το σημαντικότερο είναι το τι θα κάνεις στο μέλλον και όχι το τι έγινε πριν από δύο ή τρεις μήνες. Ξεχνώντας, λοιπόν, όσα έγιναν πέρυσι, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι μεγάλο και φέτος. Ό,τι κάναμε πέρυσι ήταν μεγάλο και σπουδαίο, αλλά θέλω να κλείσει εδώ. Πρέπει πλέον να κοιτάξουμε μπροστά».

Για το αν θα γίνουν κι άλλες μεταγραφές: «Με αυτούς τους παίκτες και με αυτή την ομάδα, που θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, θα γιορτάσω, θα πανηγυρίσω και θα πεθάνω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω για μεταγραφές, αλλά μόνο για το παιχνίδι».