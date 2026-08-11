Αθλητικά

Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου παρακολουθούν από κοντά τον γιο τους Θανάση στο Eurobasket U16

Στη Ρουμανία το ζευγάρι για τους αγώνες της Εθνικής Παίδων
Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου παρακολουθούν από κοντά τον γιο τους Θανάση στο Eurobasket U16
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Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου, Θανάσης, αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket U16 και οι… περήφανοι γονείς δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την κερκίδα.

Ο Βασίλης Σπανούλης, ως προπονητής και της Εθνικής Ελλάδας των ανδρών, έδωσε το “παρών” σε όλα τα παιχνίδια της Εθνικής Παίδων, αλλά στον αγώνα με τη Σλοβενία, δίπλα του βρέθηκε και η Ολυμπία Χοψονίδου.

Ο Θανάσης Σπανούλης πρωταγωνιστεί με την Εθνική Παίδων στο Eurobasket U16 στην Οραντέα και η μητέρα του ταξίδεψε μέχρι τη Ρουμανία, για να τον παρακολουθήσει από κοντά να αγωνίζεται με τη “γαλανόλευκη”.

Σαπνούλης και Χοψονίδου έζησαν έντονα τον αγώνα.

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Αθλητικά
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