Οπαδοί της Ναιμέγκεν έριξαν βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή του Ολυμπιακού

Οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν θέλησαν να χαλάσουν… τον ύπνο των παικτών του Ολυμπιακού, πριν τον αποψινό (11/8/2026, 20:30) αγώνα στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Champions League.
Οι Ολλανδοί οπαδοί έκαναν το κλασικό “κόλπο”, στήνοντας τα ξημερώματα ένα μηχανισμό εκτόξευσης βεγγαλικών έξω από το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή του Ολυμπιακού.
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Στόχο τους ήταν να μην αφήσουν τους Πειραιώτες να ξεκουραστούν.
Το σκηνικό κράτησε για αρκετά λεπτά, με τη νύχτα να γίνεται μέρα.
Goedemorgen #matchday #necoly— Marcel Boekhorst (@DJROYINHO) August 11, 2026
Hoe zullen ze geslapen hebben?
Malakaaaaa pic.twitter.com/T2506jGWyq
Υπενθυμίζεται ότι Ολυμπιακός και Ναϊμέγκεν έμειναν στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη στην Ολλανδία για να προκριθούν στα πλέι οφ του Champions League.