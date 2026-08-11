Αθλητικά

Οπαδοί της Ναιμέγκεν έριξαν βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή του Ολυμπιακού

Στόχος τους ήταν να χαλάσουν.... τον ύπνο των παικτών του Ολυμπιακού
Οπαδοί της Ναιμέγκεν έριξαν βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή του Ολυμπιακού
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Οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν θέλησαν να χαλάσουν… τον ύπνο των παικτών του Ολυμπιακού, πριν τον αποψινό (11/8/2026, 20:30) αγώνα στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Champions League.

Οι Ολλανδοί οπαδοί έκαναν το κλασικό “κόλπο”, στήνοντας τα ξημερώματα ένα μηχανισμό εκτόξευσης βεγγαλικών έξω από το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή του Ολυμπιακού.

Στόχο τους ήταν να μην αφήσουν τους Πειραιώτες να ξεκουραστούν.

Το σκηνικό κράτησε για αρκετά λεπτά, με τη νύχτα να γίνεται μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι Ολυμπιακός και Ναϊμέγκεν έμειναν στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη στην Ολλανδία για να προκριθούν στα πλέι οφ του Champions League.

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Αθλητικά
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