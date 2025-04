Η Ίντερ Μαϊάμι προκρίθηκε στο Κύπελλο Πρωταθλητριών Αμερικής με γκολ του Νόα Άλεν και του Λιονέλ Μέσι

Η Ίντερ Μαϊάμι του Νόα Άλεν και του Λιονέλ Μέσι νίκησε με 3-1 των Λος Άντζελες FC και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 3-2 στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Concacaf.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ και ο διεθνής Έλληνας μπακ ήταν μάλιστα πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, αφού οι δυο τους πέτυχαν τα τρία γκολ της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στους Λος Άντζελες FC, με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει δις και να έχει και την ασίστ στο γκολ του Νόα Άλεν.

Ο νεαρός μπακ που κλήθηκε πρόσφατα στην Εθνική Ελλάδας, πέτυχε το γκολ που ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, για να χαρίσει με πέναλτι ο Μέσι την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Concacaf.

