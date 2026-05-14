Μουντιάλ 2026: Χωρίς Καβαμινγκά η αποστολή της εθνικής Γαλλίας

Ο Ντιντιέ Ντεσάν ετοιμάζεται για την τελευταία του διοργάνωση, στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, με τους “μπλε” να αποκαλύπτουν το βράδυ της Πέμπτης (14.05.2026) τους 26 παίκτες που θα συνθέσουν την αποστολή της ομάδας για το Μουντιάλ του 2026..

Από την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας που θα ταξιδέψει για τα γήπεδα της Αμερικής ξεχωρίζει η απουσία του Εντουάρντο Καμαβινγκά, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Εκτός επιλογών του 57χρονου προπονητή έμεινε και ο επιθετικός της Τότεναμ, Κόλο Μουανί.

Ο Γάλλος τεχνικός δεν προχώρησε σε εκπλήξεις παίρνοντας μαζί του όλους τους αστέρες, σε μια από τις πιο δυνατές εθνικές ομάδες που έχει κατεβάσει ποτέ η Γαλλία σε Μουντιάλ, ειδικά αν δει κανείς τις επιλογές στην επίθεση. Εκτός των Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ντεμπελέ (Παρί) και Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου) υπάρχουν ακόμα οι Τσερκί (Μάντσεστερ Σίτι, Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Μπαρκολά (Παρί Σεν Ζερμέν), Ματετά (Κρίσταλ Πάλας) και Τουράμ (Ίντερ).

Θυμίζουμε ότι οι Γάλλοι έχουν κληρωθεί στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, με Σενεγάλη, Νορβηγία και Ιράκ.

Πριν πετάξει για τις ΗΠΑ, η δις πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία θα δώσει δύο φιλικά εντός των συνόρων, κόντρα σε Ακτή Ελεφαντοστού (04.06.2026) και Βόρεια Ιρλανδία (08.06.2026).

The 26 Les Bleus who will represent France at the #FiersdetreBleus pic.twitter.com/h7MabEBrqi — French Team (@FrenchTeam) May 14, 2026

Didier Deschamps a convoqué 26 joueurs pour sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France. Robin Risser, Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta figurent parmi les appelés. https://t.co/1CMeVfapGt pic.twitter.com/mO4mxjOth7 — L’Équipe (@lequipe) May 14, 2026

Η αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ

Τερματοφύλακες

Μάικ Μενιάν (30, Μίλαν)

Ρομπέν Ρισέ (21, Λανς)

Μπρις Σαμπά (32, Ρεν)

Αμυντικοί

Λούκα Ντιν (32, Έβερτον)

Μαλό Γκουστό (22, Τσέλσι)

Λούκα Ερναντέζ (30, Παρί Σεν Ζερμέν)

Τεό Ερναντέζ (28, Αλ-Χιλάλ)

Ιμπραϊμά Κονατέ (26, Λίβερπουλ)

Ζιλ Κουντέ (27, Μπαρτσελόνα)

Μαξάνς Λακρουά (25, Κριστίμπα)

Νταγιό Ουπαμεκάνο (27, Μπάγερν Μονάχου)

Μέσοι

Ενγκολό Καντέ (35, Φενέρμπαχτσε)

Μανού Κονέ (24, Ρόμα)

Αντριέν Ραμπιό (31, Μίλαν)

Ορελιέν Τσουαμενί (26, Ρεάλ Μαδρίτης)

Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (20, Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί

Μάγκνες Ακλιούς (24, Μονακό)

Μπράντλεϊ Μπαρκόλα (23, Παρί Σεν Ζερμέν)

Ραγιάν Σερκί (22, Μάντσεστερ Σίτι)

Ουσμάν Ντεμπελέ (28, Παρί Σεν Ζερμέν)

Ντεζιρέ Ντουέ (20, Παρί Σεν Ζερμέν)

Ζαν-Φιλίπ Ματετά (28, Κρίσταλ Πάλας)

Κιλιάν Εμπαπέ (27, Ρεάλ Μαδρίτης)

Μάικλ Ολίσε (24, Μπάγερν Μονάχου)

Μάρκους Τουράμ (28, Ίντερ)