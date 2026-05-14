Ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε ομαδική φωτογραφία του Παναθηναϊκού και έκρυψε το πρόσωπο ενός παίκτη

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην εκπληκτική Βαλένθια, δέχθηκε τρεις σερί ήττες στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Η πίκρα του αποκλεισμού είναι μεγάλη στο “τριφύλλι”, με τα συναισθήματα να είναι διαφορετικά για τον Ριζόν Χολμς και τον Ματίας Λεσόρ να υπερασπίζεται την ομάδα του.

Λίγο μετά το τέλος του game 5 που έφερε τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, ο πρώην παίκτης των “πρασίνων”, Ρίσον Χολμς, σχολίασε στο “Χ” με emoji που γελούν. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε… θύελλα αντιδράσεων από τους πράσινους φιλάθλους, αναγκάζοντάς τον τελικά να διαγράψει την ανάρτηση. Η απάντηση από το εσωτερικό της ομάδας ήρθε από τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ ανέβασε στα social media την επίσημη ομαδική φωτογραφία της σεζόν, αλλά κάλυψε το πρόσωπο του Χολμς με μια πράσινη καρδιά.

Με αυτό τον ξεκάθαρο τρόπο, ο Λεσόρ “έσβησε” τον πρώην συμπαίκτη του, δείχνοντας τη δυσαρέσκεια του για τη στάση του και βάζοντας μπροστά την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό.

Να θυμίσουμε ότι ο Ρισόν Χολμς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό στα μέσα της σεζόν, με τον Εργκίν Αταμάν να τον είχε “κράξει” δημοσίως, μετά από μία εμφάνισή του σε παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα.