Ο Γουόκαπ βαθμολόγησε τους κατόχους της Euroleague της τελευταίας δεκαετίας και έβαλε τον Παναθηναϊκό στην τελευταία θέση

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την Πέμπτη (14.05.2026) τη media day του, ενόψει της συμμετοχής του στο Final Four της Αθήνας, με τη Euroleague να δημιουργεί πολλά θέματα, για να βάλει τους φίλους της διοργάνωση στο κλίμα. Σε ένα από αυτά, ο Τόμας Γουόκαπ κλήθηκε -μέσω παιχνιδιού επιλογών- να βαθμολογήσει τις δέκα τελευταίες κατόχους του τροπαίου της Euroleague (από το 2016 έως το 2025), με την επιλογή του για τον Παναθηναϊκό να προκαλεί αίσθηση.

Χωρίς να το πολυσκεφτεί, ο Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού κατέταξε την ομάδα του Παναθηναϊκού που κατέκτησε την Euroleague το 2024 στη 10η και τελευταία θέση της λίστας του.

Στην κορυφή των επιλογών του βρέθηκε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που κατέκτησε το τρόπαιο το 2019.