Μπιλμπάο – Ρεάλ 88-82: Οι αποδεκατισμένοι Μαδριλένοι «λύγισαν» λίγο πριν το Final Four της Euroleague

Η Μπιλμπάο επικράτησε 88-82 της Ρεάλ Μαδρίτης των πολλών απουσιών για την 31η αγωνιστική της Liga Endesa, λίγο πριν το Final Four της Euroleague και τον ημιτελικό των “μερένγκες” με τη Βαλένθια, στην Αθήνα.

Οκτώ ημέρες πριν το Final Four της Euroleague, ο Σκαριόλο επέλεξε να ξεκουράσει και τους Χεζόνια, Οκέκε και Γκαρούμπα, με αποτέλεσμα να παρατάξει τη Ρεάλ Μαδρίτης με… ρόστερ ανάγκης, αφού δεν αγωνίστηκαν ούτε οι τραυματίες, Ταβάρες και Λεν.

Οι γηπεδούχοι της Μπασκόνια είχαν για ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον Τρίγβι Χλινάσον που είχε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του, οι Νταρούν Χίλιαρντ (21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μάρτιν Κράμπελι (13 πόντους, 6 ριμπάουντ) και Μέλβιν Πάντζαρ (11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Ο Τρέι Λάιλς ήταν ο κορυφαίος της Ρεάλ Μαδρίτη, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ πίσω του βρέθηκαν οι Τεό Μαλεντόν (13 πόντους, 5 ασίστ) και Γκάμπριελ Ντεκ (12 πόντους) που βοήθησαν επίσης. Την ίδια στιγμή, ο Φακούντο Καμπάτσο “μέτρησε” 10 πόντους και 7 τελικές πάσες.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 40-44, 60-66, 88-82