Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε κάλεσμα στους φίλους του Ολυμπιακού: «Φίλαθλε να μπεις και να φωνάξεις για εμάς»

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα συσπείρωσης στους φίλους του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της σημερινή (14.05.2026) media day της ομάδας, ενόψει του Final Four της Euroleague στην Αθληνα.

“Φίλαθλε του Ολυμπιακού θέλω να μπεις στο Telekom Center Athens και να φωνάξεις για εμάς, εντάξει; Χρειαζόμαστε την έντασή σας και το πάθος σας. Να προσέχετε αδέρφια”, ανέφερε χαρακτηριστικά, μέσω του επίσημου λογαριασμού της Euroleague.

Το Final Four στο Telekom Center Athens (22 και 24 Μαΐου) θα φέρει τους ερυθρόλευκους αντιμέτωπους με την Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά.