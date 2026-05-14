Ο Θοδωρής Παπαλουκάς εμφανίστηκε πάνω σε άλογο στη γιορτή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Αποτέλεσε μια από τις εμβληματικές μορφές της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς αγαπήθηκε στην ομάδα, προσέφερε τα μέγιστα και -γι’ αυτό- βρέθηκε και στην φαντασμαγορική εκδήλωσή της για τη συμπλήρωση 20 ετών από την κατάκτηση της Euroleague το 2006.

Ο Θοδωρής Παπαλουκας είχε αναδειχθεί MVP εκείνου του Final Four στην Πράγα. Τώρα, εμφανίστηκε στην εκδήλωση τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας καβάλα σε άλογο, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή αυτή είχε έντονο συμβολισμό μιας και η μασκότ της ομάδας είναι το άλογο. Η συγκεκριμένη στιγμή αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές της βραδιάς με την ΤΣΣΚΑ να τιμά την ομάδα που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης το 2006, βάζοντας τότε τέλος σε πολυετή αναμονή για την επιστροφή της στην κορυφή της διοργάνωσης, μιας και η τελευταία κατάκτηση είχε έρθει στο μακρινό 1971.

Ο Παπαλουκάς ήταν ο κορυφαίος παίκτης του τελικού απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 18 πόντους (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 28 PIR.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CSKA Moscow (@cskabasket)

Ο «Τσάρος» του ελληνικού μπάσκετ μίλησε για την αγάπη του κόσμου και την σχέση του με την ΤΣΣΚΑ: «Πήραμε πολλή αγάπη όταν παίζαμε με την ΤΣΣΚΑ, ακόμη και σήμερα λαμβάνουμε! Για εμένα ήταν σαν να επέστρεφα σπίτι μου… Η αγάπη που λαμβάνω είναι αμοιβαία και την εκτιμώ!»