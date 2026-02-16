Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε εξώδικα για τα κονδύλια του ΣΕΦ

Οι διαδικασίες για την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει, αλλά μετά την έγκριση της σχετικής σύμβασης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε εξώδικα… κατά πάντων, για τα κονδύλια που αφορούν τα έργα αναβάθμισης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα σχετικά κονδύλια ανέρχονται σε 25 εκατομμύρια ευρώ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε εξώδικα στο ΣΕΦ, το Τεχνικό Επιμελητήριο και στα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας για την υπόθεση.

Οι “πράσινοι” υποστηρίζουν ότι δίνεται δημόσιο χρήμα σε ιδιωτική εταιρεία, χωρίς μάλιστα να αναφέρεται από που προέρχονται τα συγκεκριμένα κονδύλια.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣΕΦ αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια αρκετά προβλήματα, ακόμη και από τη βροχή, με αποτέλεσμα μάλιστα να αναβληθεί και ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στη Euroleague.