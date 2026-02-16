Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε εξώδικα για τα κονδύλια του ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ισχυρίζεται ότι δίνεται δημόσιο χρήμα σε ιδιωτική εταιρεία
ΣΕΦ
Εικόνα από το παρκέ του ΣΕΦ / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Οι διαδικασίες για την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει, αλλά μετά την έγκριση της σχετικής σύμβασης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε εξώδικα… κατά πάντων, για τα κονδύλια που αφορούν τα έργα αναβάθμισης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα σχετικά κονδύλια ανέρχονται σε 25 εκατομμύρια ευρώ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε εξώδικα στο ΣΕΦ, το Τεχνικό Επιμελητήριο και στα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας για την υπόθεση.

Οι “πράσινοι” υποστηρίζουν ότι δίνεται δημόσιο χρήμα σε ιδιωτική εταιρεία, χωρίς μάλιστα να αναφέρεται από που προέρχονται τα συγκεκριμένα κονδύλια. 

Υπενθυμίζεται ότι το ΣΕΦ αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια αρκετά προβλήματα, ακόμη και από τη βροχή, με αποτέλεσμα μάλιστα να αναβληθεί και ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στη Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
75
73
65
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo