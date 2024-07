Η Κέιτ Μίντλεντον έδωσε στον Κάρλος Αλκαράθ το τρόπαιο του Wimbledon και ο Ισπανός πρωταθλητής υποκλίθηκε

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε back to back πρωταθλητής στο Wimbledon, μετά τη νίκη του επί του Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-0 σετ και είδε την Κέιτ Μίντλεντον να του δίνει το τρόπαιο του βρετανικού Grand Slam.

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε για δεύτερη σερί χρονιά τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Wimbledon και έφτασε τις 4 κατακτήσεις Grand Slam. Λίγο μετά τη λήξη του “μεγάλου” αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο έκανε την εμφάνισή της η Κέιτ Μίντλεντον.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας χαιρέτησε τα ball boys/ball girls και στη συνέχεια έδωσε τα τρόπαια του Wimbledon στον δευτεραθλητή, Νόβακ Τζόκοβιτς και στον πρωταθλητή, Κάρλος Αλκαράθ.

Πλησιάζοντας μάλιστα την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ο Ισπανός πρωταθλητής έδειξε να χαμηλώνει το κεφάλι του, πριν πάρει την κούπα για την οποία μόχθησε τις τελευταίες δυο εβδομάδες.

A familiar feeling



Carlos Alcaraz lifts the #Wimbledon Gentlemen’s Singles Trophy for the second time pic.twitter.com/O73owrPkk6