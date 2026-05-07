Μάλαγα – ΑΕΚ live ο ημιτελικός του Basketball Champions League

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ουνικάχα Μάλαγα για τα ημιτελικά Basketball Champions League.
12-14 με τρίποντο του Γουέμπ
Οι άμυνες έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο
Το σκορ είναι 9-14 μετά από 11 λεπτά!
9-14 μειώνει η Μάλαγα με τον Κράβις
7-14 με 2/2 βολές του Λεκαβίτσιους
7-12 με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου
7-9 με 2/2 βολές του Μπάρτλεϊ
7-7 από τον Κράβις
5-7 φοβερό κάρφωμα του Φίζελ
5-5 με τρίποντο του Πέρι
2-5 μειώνει ο Κράβις
0-5 για την ΑΕΚ με τρίποντο του Φλιώνη
0-2 από τον Φίζελ
Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος
Πέρεζ, Οντίτζ, Μπαλτσερόφσκι, Γουέμπ, Καλινόσκι, Μπαρέιρο, Ντίαθ, Κομπς, Σουλεϊμάνοβιτς, Τιλί, Κράβις, Πέρι
Ντουάρτε, Τζέντοβιτς και Ρούμπιτ δεν είναι στη διάθεση του Ίμπον Ναβάρο για τον αποψινό ημιτελικό, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών
Το φετινό Final Four διεξάγεται στην έδρα της Μπανταλόνα στη Βαρκελώνη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Μάλαγα