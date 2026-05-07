Μάλαγα – ΑΕΚ live ο ημιτελικός του Basketball Champions League

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League
Basketball Champions League
2ος ημιτελικός
9 - 14
1η περίοδος
Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ουνικάχα Μάλαγα για τα ημιτελικά Basketball Champions League

22:22 | 07.05.2026

12-14 με τρίποντο του Γουέμπ

Οι άμυνες έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο

22:20 | 07.05.2026
Απίθανα πράγματα στην Μπανταλόνα

Το σκορ είναι 9-14 μετά από 11 λεπτά!

22:20 | 07.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
22:18 | 07.05.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Μάλαγα - ΑΕΚ 9-14
22:17 | 07.05.2026

9-14 μειώνει η Μάλαγα με τον Κράβις

22:16 | 07.05.2026

7-14 με 2/2 βολές του Λεκαβίτσιους

22:14 | 07.05.2026
Το σκορ είναι πάρα πολύ χαμηλό! Η ΑΕΚ έχει επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της
22:10 | 07.05.2026

7-12 με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου

22:08 | 07.05.2026

7-9 με 2/2 βολές του Μπάρτλεϊ

22:06 | 07.05.2026
Φτάσαμε στο 5' - Απόλυτη ισορροπία στον ημιτελικό
22:05 | 07.05.2026

7-7 από τον Κράβις

22:03 | 07.05.2026

5-7 φοβερό κάρφωμα του Φίζελ

22:02 | 07.05.2026

5-5 με τρίποντο του Πέρι

22:02 | 07.05.2026

2-5 μειώνει ο Κράβις

22:01 | 07.05.2026

0-5 για την ΑΕΚ με τρίποντο του  Φλιώνη

22:01 | 07.05.2026

0-2 από τον Φίζελ

21:59 | 07.05.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας
21:55 | 07.05.2026
Γκρέι, Φλιώνης, Φίζελ, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος οι βασικοί της ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα
21:55 | 07.05.2026
Ο κόσμος της ΑΕΚ έχει κερδίσει τη μάχη της εξέδρας
21:49 | 07.05.2026
Γίνεται η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:48 | 07.05.2026
Η δωδεκάδα της ΑΕΚ

Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος

21:48 | 07.05.2026
Η δωδεκάδα της Μάλαγα

Πέρεζ, Οντίτζ, Μπαλτσερόφσκι, Γουέμπ, Καλινόσκι, Μπαρέιρο, Ντίαθ, Κομπς, Σουλεϊμάνοβιτς, Τιλί, Κράβις, Πέρι

21:47 | 07.05.2026
Τρεις μεγάλες απουσίες για τη Μάλαγα

Ντουάρτε, Τζέντοβιτς και Ρούμπιτ δεν είναι στη διάθεση του Ίμπον Ναβάρο για τον αποψινό ημιτελικό, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών

21:47 | 07.05.2026
Στον πρώτο ημιτελικό, η Ρίτας έκανε την έκπληξη, αφήνοντας εκτός τελικού την Τενερίφη
Πηγή: FIBA Champions League
Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν την έκπληξη και προκρίθηκαν στον τελικό του Basketball Champions League
Η Ρίτας περιμένει στον τελικό τον νικητή του Μάλαγα - ΑΕΚ
21:46 | 07.05.2026
Περίπου 1.000 φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στο γήπεδο

Το φετινό Final Four διεξάγεται στην έδρα της Μπανταλόνα στη Βαρκελώνη

21:46 | 07.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Μάλαγα

