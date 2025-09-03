Η Κηφισιά έστειλε εξώδικο στη διοίκηση του ΟΑΚΑ – «Δεν έχουμε λάβει απάντηση για τη χρήση του γηπέδου»

Η ΠΑΕ Κηφισιά έκανε γνωστό πως έστειλε εξώδικο προς τη διοίκηση του ΟΑΚΑ με σκοπό να επανεξετάσει το αίτημα της για χρήση του γηπέδου στους εντός έδρας αγώνες της στην Super League, χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση συναίνεσης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει δεν έχει απαντήσει σε τρεις επιστολές.

Η νεοφερμένη στην Super League Κηφισιά μετά το όχι για χρήση του γηπέδου της Καισαριανής βρίσκεται σε αναζήτηση έδρας, με τον σύλλογο των Βορείων προαστίων να έχει στόχο να πάρει την έγκριση του ΟΑΚΑ, προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει μια προσωρινή έδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τονίζεται ότι για τη παραχώρηση της χρήσης του ποδοσφαιρικού γηπέδου ΟΑΚΑ, υπάρχει η προϋπόθεση την συναίνεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με την οποία υφίσταται ήδη σύμβαση χρήσης για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με την Κηφισιά να αναφέρει πως «πράσινοι» δεν έχουν απαντήσει σε τρεις επιστολές της όπου τους ζητείται συναίνεση, ενώ το ίδιο συμβαίνει και από την διοίκηση του ΟΑΚΑ.

Παράλληλα ο σύλλογος τονίζει πως παρά την αρχική συμφωνία δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση, με αποτέλεσμα να παίρνεται η απόφαση για εξώδικο προς τους αρμόδιους στο ΟΑΚΑ, με σκοπό να βρεθεί μια λύση.

Το εξώδικο της ομάδας

Η ΠΑΕ Κηφισιά, εν όψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου της Super League και λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία χρήσης γηπέδου εντός των προδιαγραφών της διοργάνωσης, απευθύνθηκε αρμοδίως α) στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και β) στη Διοίκηση του ΟΑΚΑ με αίτημα την παραχώρηση ενός εκ των σταδίων Απόστολος Νικολαΐδης και Ποδοσφαιρικό γήπεδο ΟΑΚΑ αντιστοίχως για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την 16.5.2025 απάντησε αρνητικά στο αίτημά μας για την παραχώρηση της χρήσης του σταδίου Απόστολος Νικολαΐδης, ενώ η δική σας Διοίκηση την 14.7.2025 απάντησε θετικά στο αίτημα μας για την παραχώρηση της χρήσης του ποδοσφαιρικού γηπέδου ΟΑΚΑ, με την προϋπόθεση την συναίνεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με την οποία υφίσταται ήδη σύμβαση χρήσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΠΑΕ Κηφισιά απέστειλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός τρεις (3) επιστολές, την 2.7.2025, την 10.7.2025 και την 1.9.2025 αντιστοίχως, ζητώντας την συναίνεσή της ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο ΟΑΚΑ στους εντός έδρας αγώνες της κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Και στις τρεις επιστολές δεν λάβαμε καμία απάντηση.

Δεν προκύπτει στην πράξη καθημερινή ή συστηματική χρήση του γηπέδου, ούτε δημιουργείται σύγκρουση προγραμματισμού ή λειτουργίας σε περίπτωση ταυτόχρονης παραχώρησης του γηπέδου και στην ΠΑΕ Κηφισιά.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ολόκληρο το ποδοσφαιρικό γήπεδο ΟΑΚΑ θα ανοίξει έως το τέλος της σεζόν που διανύουμε σίγουρα 3 φορές σε 302 ημέρες!!! Δηλαδή 1 φορά κάθε 100 μέρες.

Σε κάθε περίπτωση, το καθήκον της προσήκουσας χρήσης του ΟΑΚΑ δεν μπορεί να επαφίεται σε οιονδήποτε ιδιώτη, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση που αυτός διατηρεί. Αποτελεί ΔΙΚΗ ΣΑΣ υποχρέωση από την οποία δεν απαλλάσσεσθε παραπέμποντάς μας σε ανταγωνιστή μας

Για τους λόγους αυτούς

Σας καλούμε όπως επανεξετάσετε άμεσα το αίτημά μας και παραχωρήσετε το ΟΑΚΑ για χρήση ως έδρα της ΠΑΕ Κηφισιά, χωρίς την προϋπόθεση συναίνεσης τρίτης ομάδας, με την οποία δεν υπάρχει λειτουργική ή χρονική σύγκρουση.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας, τόσο σε διοικητικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο, για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε εκείνους τους οποίους απευθύνεται αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2025».