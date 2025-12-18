Αθλητικά

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Telekom Center για το Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα φαίνεται ότι λατρεύει το μπάσκετ
Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την Euroleague.

Μετά από δύο επισκέψεις στο ΣΕΦ για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Euroleague, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα φαίνεται ότι λατρεύει το μπάσκετ, αφού κάνει συχνές εμφανίσεις στα γήπεδα, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της στη χώρα μας.

