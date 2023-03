Ο πρώην ιδιοκτήτης της Jordan στη Formula 1, Έντι Τζόρνταν, έδειξε τη συμπόνια του για τη σύζυγο του Μίκαελ Σουμάχερ, Κορίνα, η οποία και βρίσκεται δίπλα του μία ολόκληρη δεκαετία μετά το ατύχημα στις Άλπεις.

Ο θρύλος της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, είναι καθηλωμένος σε όλο αυτό το διάστημα και τα νέα για την υγεία του είναι μηδαμινά, με τον Τζόρνταν να υποστηρίζει ότι η Κορίνα ζει σαν φυλακισμένη στο πλευρό του.

Μιλώντας σε βρετανικά ΜΜΕ, ο άνθρωπος που άνοιξε την… πόρτα της F1 στον “Σούμι”, δήλωσε τα εξής: «Αυτή είναι η πιο φρικτή κατάσταση για τον Μικ και την Κορίνα. Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια τώρα και η Κορίνα δεν μπορεί να πάει σε ένα πάρτι, για ένα μεσημεριανό γεύμα, είναι σαν φυλακισμένη γιατί όλοι θα ήθελαν να της μιλήσουν για τον Μίκαελ, κάτι που είναι σίγουρο ότι δεν το χρειάζεται».

Ο ίδιος ο Τζόρνταν πάντως, φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει να δει σε αυτό το διάστημα τον Σουμάχερ. «Έκανα μια προσπάθεια να δω τον Μίκαελ τις πρώτες μέρες και η Κορίνα αρνήθηκε, και δικαίως επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι ήθελαν να τον δουν εκείνη την περίοδο. Ο Ζαν Τοντ είχε το προνόμιο να τον βλέπει λόγω του πόσο δεμένοι ήταν, κάτι που είναι απολύτως κατανοητό», σχολίασε σχετικά, ενώ αποκάλυψε ότι η Κορίνα του είπε: «Σε αγαπάμε Έντι και γνωριζόμαστε πολύ καιρό, αλλά χρειάζεται να προστατεύσουμε τον Μίκαελ».

