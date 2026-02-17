Η Λίντσεϊ Βον γύρισε στις ΗΠΑ: Σταδιακά επιστρέφω στη ζωή

Η Λίντσεϊ Βον επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπως ενημέρωσε η ίδια η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης, εννέα ημέρες μετά την πρώτη από τις τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις στο αριστερό της πόδι.

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια είχε μία τρομακτική πτώση της στον αγώνα κατάβασης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

«Είμαι στο νοσοκομείο από την ημέρα του αγώνα και παρ’ όλο που δεν μπορώ ακόμη να σηκωθώ, η επιστροφή μου στο σπίτι είναι φανταστική», έγραψε η 41χρονη πρωταθλήτρια, στον λογαριασμό της στο Instagram και πρόσθεσε: «Ενα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους στην Ιταλία που με φρόντισαν τόσο καλά. Είμαι ευγνώμων στους φίλους, στην οικογένεια, στην ομάδα μου και σε όλο το ιατρικό προσωπικό που με βοηθά να επιστρέψω. Σταδιακά επιστρέφω στην ζωή, στα βασικά και στα απλά πράγματα στην ζωή που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Χαμογελάω. Γελάω. Αγάπη»…

Υπενθυμίζεται, ότι η Βον υπεβλήθη σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο Ca’ Foncello στο Τρεβίζο, προκειμένου ν’ αποκατασταθεί το σύνθετο κάταγμα, που υπέστη στο αριστερό πόδι μετά την πτώση της.