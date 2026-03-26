Αντρέι Στογιάκοβιτς: Ο προπονητής του στο NCAA φόρεσε παπούτσια με την ελληνική σημαία προς τιμήν του

Το πανεπιστήμιο του Ιλινόι ετοιμάζεται για τον αγώνα με το Χιούστον, στη φάση των “16” στη… March Madness του NCAA, με τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, γιο του Πέντραγκ Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά, να εκπροσωπεί και την Ελλάδα.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έχει τόσο τη σερβική, όσο και την ελληνική υπηκοότητα, χωρίς να έχει επιλέξει ακόμη, την εθνική ομάδα με την οποία θα αγωνιστεί, αλλά ο προπονητής του στο NCAA, Μπραντ Άντεργουντ έδειξε να γνωρίζει την αγάπη του για την Ελλάδα.

Ο προπονητής του Ιλινόι θέλησε να εκπροσωπήσει τους 15 αθλητές της ομάδας του και φόρεσε ειδικά σχεδιασμένα παπούτσια, με τις σημαίες των ΗΠΑ, του Πουέρτο Ρίκο, της Σερβίας, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου και της Ελλάδας, χώρες από τις οποίες κατάγονται οι παίκτες του.

Repping our 15 at the 16 pic.twitter.com/Tyxs61izbC — Brad Underwood (@CoachUnderwood) March 25, 2026

“Εκπροσωπώντας 15 στη φάση των 16”, έγραψε ο Αμερικανός τεχνικός στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησής του.