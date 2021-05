Ο Ιμπραΐμα Κονατέ είναι πλέον επίσημα παίκτης της Λίβερπουλ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του από την Λειψία.

Την μετεγγραφή του Ιμπραΐμα Κονατέ ολοκλήρωσε η Λίβερπουλ σήμερα (28/5), η οποία αναμένεται να κοστίσει 41 εκατ. ευρώ, με τους «κόκκινους» να ανακοινώνουν τη συμφωνία, χωρίς όμως να δίνουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις αποδοχές του παίκτη ή τη διάρκεια του συμβολαίου του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που πηγαίνω σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Είναι συναρπαστικό για μένα και την οικογένειά μου και ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες. Για την ώρα, είμαι συγκεντρωμένος στο Euro Κ21 με τη Γαλλία αλλά μετά θα γίνω μέλος μίας από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου και αυτό με κάνει να νιώθω υπέροχα.Δούλεψα σκληρά για να φτάσω μέχρι εδώ αλλά θέλω να ευχαριστήσω άπαντες στη Λειψία. Η στήριξή τους με βοήθησε να γίνω καλύτερος παίκτης αλλά και άνθρωπος», δήλωσε ο 22χρονος στόπερ.

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴