Αθλητικά

Η Λίβερπουλ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Άντονι Ιραόλα για τη θέση του προπονητή

Όπως όλα δείχνουν, οι “ρεντς” ετοιμάζονται να ανακοινώσουν το διάδοχο του Άρνε Σλοτ
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Λίγες ημέρες πέρασαν μετά την ανακοίνωση του “διαζυγίου” της με τον Άρνε Σλοτ και η Λίβερπουλ φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τον διάδοχό του στον πάγκο της. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Άντονι Ιραόλα.

Συγκεκριμένα, το “Athletic” αποκαλύπτει ότι επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και πως ο Άντονι Ιραόλα θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ.

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε τα χέρια με τους “κόκκινους” για διετές συμβόλαιο έως το 2028, ενώ στο επιτελείο του θα έχει τους Πάμπλο ντε λα Τόρε, Τόμι Έλφικ, Σον Κούπερ και Τομ Γουέμπερ.

Πλέον απομένουν να πέσουν οι υπογραφές και να έρθει η ανακοίνωση από τη Λίβερπουλ, που είχε ως πρώτο στόχο τον Ιραόλα που ξεχώρισε φέτος με την εξαιρετική εικόνα που παρουσίασε στην Premier League η Μπόρνμουθ, η οποία τερμάτισε στην πρώτη εξάδα.

Η Λίβερπουλ στοχεύει να παρουσιάσει στους εκπροσώπους του Τύπου τον Ιραόλα στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, προκειμένου να αρχίσει το συντομότερο δυνατό τη δουλειά με τη νέα του ομάδα.

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Αθλητικά
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