Αθλητικά

Ο Κινγκς Κάνγκουα που ενδιέφερε την ΑΕΚ, αγωνίστηκε με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League

Βασικός στον αγώνα με την Βίκινγκουρ ο «στόχος» της ΑΕΚ
Ο Κίνγκς Κάνγκουα
Ο Κίνγκς Κάνγκουα με τη φανέλα της εθνικής Ζάμπιας / EPA/Jalal Morchidi
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Παρελθόν φαίνεται ότι θα αποτελέσει για τα μετεγγραφικά πλάνα της ΑΕΚ, ο Κινγκς Κάνγκουα, αφού η Χάποελ Μπερ Σεβά του στέρησε τη δυνατότητα να αγωνιστεί με την Ένωση στα πλέι οφ του Champions League.

Η Χάποελ Μπερ Σεβά ξεκίνησε βασικό τον Κινγκς Κάνγκουα στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του Champions League με την Βίκινγκουρ και έτσι, τον έκανε λιγότερο… δελεαστικό για την ΑΕΚ.

Η Ένωση εμφανιζόταν να έχει συμφωνήσει με τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια, αλλά η εν λόγω εξέλιξη, αναμένεται να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής.

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