Αθλητικά

Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ: Η πρώτη αποστολή του Λίσι για τον αγώνα της Πολωνίας στο Europa League

Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλι και Ελουστόντο στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου στα προκριματικά του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή για την Πολωνία.

Ο Ιταλός προπονητής θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ, στο πρώτο ματς με την Ντιναμό Κιέβου στα προκριματικά του Europa League και στην πρώτη του αποστολή, έχει νέα πρόσωπα τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλι και Ελουστόντο.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου και αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης για την Πολωνία και συγκεκριμένα το Λούμπλιν, εκεί όπου την Πέμπτη (23.07) θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα μπουν στο αεροπλάνο για Πολωνία: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.

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