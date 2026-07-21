Τέλος από την Παρτιζάν ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι δεν κατάφερε να ξεχωρίσει την τελευταία διετία στην Παρτιζάν και αποτελεί παρελθόν από τη σερβική ομάδα, όντας πλέον ελεύθερος στην αγορά.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τον Ολυμπιακό, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι έφυγε στη συνέχεια για το NBA, αλλά παρότι αγωνίστηκε αρκετά στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επέστρεψε τελικά στην Ευρώπη, για την Παριτζάν, χωρίς να καταφέρει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν για αυτόν.

Στα 25 του χρόνια έτσι, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Παρτιζάν να τον αποχαιρετά με το εξής μήνυμα: «Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι θα συνεχίσει την καριέρα του σε νέο σύλλογο. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η ομάδα αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο, με αποτέλεσμα ο μέχρι πρότινος υπαρχηγός να μείνει ελεύθερος και να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πόκου, η Παρτίζαν σου εύχεται κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική σου πορεία».