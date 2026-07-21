Άγριο ξύλο στο Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ Ζάμπρζε στα προκριματικά του Champions League

Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε την Γκόρνικ Ζάμπρζε στα προκριματικά του Champions League, με την αναμέτρηση να αμαυρώνεται από επεισόδια μεταξύ οπαδών και ανθρώπων της ασφάλειας στην κερκίδα.

Περίπου 2.000 οπαδοί της Γκόρνικ Ζάμπρζε έδωσαν το “παρών” στην Πόλη για τον αγώνα της πολωνικής ομάδας με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά δημιούργησαν ένταση στην κερκίδα, με αποτέλεσμα την παρέμβαση των ανδρών της ασφάλειας του γηπέδου.

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Ακολούθησε έτσι άγριο ξύλο στην εξέδρα, με τους security να προσπαθούν να τους περιορίσουν στις θέσεις που είχαν λάβει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού.

Fenerbahçe – Gornik Zabrze maçından önce Zabzre taraftarı ile polis arasında kavga çıktı.pic.twitter.com/ckZY1lRooO — BPT (@bpthaber) July 21, 2026

Για την ιστορία η Φενέρμπαχτσε πήρε τη νίκη με σκορ 1-0.