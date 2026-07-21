Αθλητικά

Φώτης Ιωαννίδης: «Δεν πιστεύω στην κατάρα του νούμερο 7»

Έτοιμος για μία νέα... αρχή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έδειξε ο Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Credit Image: © Joao Gregorio/ZUMA Press Wire)
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Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν, αφού πέτυχε γκολ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Μετά από μία κακή πρώτη σεζόν γεμάτη τραυματισμούς, ο Φώτης Ιωαννίδης ελπίζει ότι θα παραμείνει υγιής φέτος και δεν τον επηρεάζει ούτε η… κατάρα του νούμερο 7.

Όσοι ποδοσφαιριστές φόρεσαν το συγκεκριμένο νούμερο τα τελευταία χρόνια στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχαν κακοτυχία και ο Έλληνας επιθετικός ρωτήθηκε σχετικά, αλλά δεν έδειξε να προβληματίζεται από… δεισιδαιμονίες, μετά και την επιστροφή του με γκολ στην αγωνιστική δράση.

Οι δηλώσεις του Ιωαννίδη

Για την… κατάρα του Νο7: «Δεν το πιστεύω αυτό. Είχα ήδη ατυχία την περασμένη σεζόν όταν ήμουν σε καλή φόρμα. Όλη η ατυχία έμεινε πέρυσι. Θέλω ένα καλό ξεκίνημα και πιστεύω ότι θα συμβεί. Είμαι αισιόδοξος».

Για την αποχώρηση πολλών σημαντικών παικτών από την ομάδα: «Είναι μέρος του ποδοσφαίρου, οι παίκτες έδωσαν τα πάντα για τον σύλλογο. Αν πήραν αυτή την απόφαση, είναι επειδή κατάλαβαν ότι έπρεπε να ληφθεί. Σπουδαίοι παίκτες έχουν έρθει και είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε».

Για την αγαπημένη του θέση: «Αυτή η θέση, με τον αριθμό “9”, είναι η θέση μου, αν και μπορώ να προσαρμοστώ σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Θέλω πάντα να βοηθάω τον σύλλογο, όποια θέση κι αν βρίσκομαι».

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