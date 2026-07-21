Ο Ομάρ Ελ Καντουρί αναλαμβάνει την ομάδα Κ19 του ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Ομάρ Ελ Καντουρί, αυτή τη φορά για να αναλάβει το ρόλο του προπονητή στην ομάδα κάτω των 19 ετών του συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, ως ποδοσφαιριστής της ομάδας του Λουτσέσκου, ο Ομάρ Ελ Καντουρί ανήκει πλέον ξανά στην ασπρόμαυρη “οικογένεια”, αφού θα ξεκινήσει από την Κ19 την προπονητική του καριέρα.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία σειρά από αλλαγές στις ακαδημίες του και πέραν του Ελ Καντουρί, ο Παναγιώτης Δημητριάδης ανέβηκε στην Κ17, ενώ ο Δημήτρης Ορφανός θα αναλάβει την Κ15.