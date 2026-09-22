Ιφί για το Παναθηναϊκός – Παρί: «Μας περιμένει μια καυτή, εχθρική ατμόσφαιρα στην Αθήνα»

Ο ηγέτης της Παρί, Ναντίρ Ιφί, μίλησε για την πρεμιέρα της γαλλικής ομάδας στην Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center.

Παναθηναϊκός και Παρί συγκρούονται στην Αθήνα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, με τον Γάλλο γκαρντ να υποστηρίζει ότι η ομάδα του αναμένεται να συναντήσει εχθρική ατμόσφαιρα.

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«Δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας ό,τι έγινε στο Super Cup. Πέφτουμε κατευθείαν στα βαθιά, με ένα εξαιρετικά δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ελλάδα. Κανείς δεν βρίσκεται στο 100% των δυνατοτήτων του σε αυτό το σημείο της σεζόν, ειδικά εμείς που έχουμε τόσα νέα πρόσωπα στο ρόστερ.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι μας περιμένει μια καυτή, εχθρική ατμόσφαιρα στην Αθήνα. Ελπίζω να φύγουμε από εκεί με τη νίκη. Μια νίκη σε τέτοιες συνθήκες είναι καθοριστική για να χτίσουμε τη χημεία και τον χαρακτήρα μας ως ομάδα», δήλωσε ο Ιφί.