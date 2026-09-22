Euroleague: Μοντέρο και Γιαμπουσέλε ξεχώρισαν από τις φετινές μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων

Το BasketNews ζήτησε από General Managers της Euroleague να αναφερθούν στις κορυφαίες μεταγραφικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού, λίγες μέρες πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Όσον αφορά στο ποια ήταν η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού, ο Γιαν Μοντέρο του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (50%), ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας της Ζάλγκιρις ακολούθησε με 21.4%.

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Στην ερώτηση για τις ομάδες με τις καλύτερες κινήσεις, πρώτη είναι η Φενέρμπαχτσε με 21.4%, ενώ Ζάλγκιρις, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ ακολουθούν με 14.3%.

Όσον αφορά τις κινήσεις που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη έκπληξη, οι Σέιν Λάρκιν (Φενέρμπαχτσε), Πέδρο Μαρτίνεθ (Ρεάλ) και Τορνίκε Σενγκέλια (14.3%) βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα.

Ως η πιο ενδιαφέρουσα μεταγραφή ψηφίστηκε εκείνη του Γκερσόν Γιαμπουσέλε από τον Παναθηναϊκό με 14.3%.