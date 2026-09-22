Αθλητικά

Euroleague: Μοντέρο και Γιαμπουσέλε ξεχώρισαν από τις φετινές μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων

Οι General Managers της Euroleague ανέλυσαν τις μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού πριν την πρεμιέρα της διοργάνωσης
Ο Τζόσεφ με τον Μοντέρο
Ο Μοντέρο με τον Τζόσεφ στο Super Cup (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Το BasketNews ζήτησε από General Managers της Euroleague να αναφερθούν στις κορυφαίες μεταγραφικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού, λίγες μέρες πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Όσον αφορά στο ποια ήταν η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού, ο Γιαν Μοντέρο του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (50%), ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας της Ζάλγκιρις ακολούθησε με 21.4%.

Στην ερώτηση για τις ομάδες με τις καλύτερες κινήσεις, πρώτη είναι η Φενέρμπαχτσε με 21.4%, ενώ Ζάλγκιρις, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ ακολουθούν με 14.3%.

Όσον αφορά τις κινήσεις που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη έκπληξη, οι Σέιν Λάρκιν (Φενέρμπαχτσε), Πέδρο Μαρτίνεθ (Ρεάλ) και Τορνίκε Σενγκέλια (14.3%) βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα.

Ως η πιο ενδιαφέρουσα μεταγραφή ψηφίστηκε εκείνη του Γκερσόν Γιαμπουσέλε από τον Παναθηναϊκό με 14.3%.

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