Αθλητικά

Σερβία – Ελλάδα: Ο διαιτητής Νίμπεργκ σφυρίζει τον πρώτο αγώνα της γαλανόλευκης στο Nations League

Ο 37χρονος Σουηδός ρέφερι έχει σφυρίξει ακόμα ένα παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στο παρελθόν, ενώ είναι γνώριμος και στους ελληνικούς συλλόγους
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Σουηδός διαιτητής, Γκλεν Νίμπεργκ, ορίστηκε να διευθύνει την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι την προσεχή Πέμπτη (24/9, 21:45).

Βοηθοί του 37χρονου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του, Μάχμποντ Μπέιγκι, Αντρέας Σέντερκβιστ, ενώ τέταρτος ο Ανταμ Λάντεμπεκ (επίσης από τη Σουηδία). Στο VAR, θα είναι οι Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ και Θέσαρ Σότο Γκράδο από την Ισπανία.

Ο Νίμπεργκ είναι γνώριμος διαιτητής στους Έλληνες φιλάθλους, καθώς στο παρελθόν έχει σφυρίξει το Ιρλανδία-Ελλάδα 0-2 για τα προκριματικά του Euro 2024.

Παράλληλα, ήταν διαιτητής στο 0-0 της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία για τα playoffs του Champions League, ενώ το 2023 είχε διευθύνει το ματς με τη Μαρσέιγ στην Allwyn Arena για το Europa League

Επιπλέον, ήταν στα ντέρμπι της Super League Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-0 στις 13/11/22 και Ολυμπιακός-Άρης 2-1 στις 11/01/25.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
92
80
80
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo