Σερβία – Ελλάδα: Ο διαιτητής Νίμπεργκ σφυρίζει τον πρώτο αγώνα της γαλανόλευκης στο Nations League

Ο Σουηδός διαιτητής, Γκλεν Νίμπεργκ, ορίστηκε να διευθύνει την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι την προσεχή Πέμπτη (24/9, 21:45).

Βοηθοί του 37χρονου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του, Μάχμποντ Μπέιγκι, Αντρέας Σέντερκβιστ, ενώ τέταρτος ο Ανταμ Λάντεμπεκ (επίσης από τη Σουηδία). Στο VAR, θα είναι οι Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ και Θέσαρ Σότο Γκράδο από την Ισπανία.

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Ο Νίμπεργκ είναι γνώριμος διαιτητής στους Έλληνες φιλάθλους, καθώς στο παρελθόν έχει σφυρίξει το Ιρλανδία-Ελλάδα 0-2 για τα προκριματικά του Euro 2024.

Παράλληλα, ήταν διαιτητής στο 0-0 της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία για τα playoffs του Champions League, ενώ το 2023 είχε διευθύνει το ματς με τη Μαρσέιγ στην Allwyn Arena για το Europa League

Επιπλέον, ήταν στα ντέρμπι της Super League Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-0 στις 13/11/22 και Ολυμπιακός-Άρης 2-1 στις 11/01/25.