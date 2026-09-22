ΠΑΕ ΑΕΚ: «Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα ποντάρουν σε κουτσά άλογα»

Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι όσοι κατασκευάζουν “τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα”.

Δύο ημέρες μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, η ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε επίσημα θέση για τα όσα έγιναν και κυρίως όσα ειπώθηκαν μετά το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής.

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Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο υπεύθυνος στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αχιλλέα Μπέου, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχθηκε σε συνομιλία τους μετά τον αγώνα στο Βόλο, ότι δεν υπήρχε πέναλτι πάνω στον Γιόβιτς από τον Κάργα.

“Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά πρώτα ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα.

Όσο για τα αγαπημένα «άλογα», κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το «δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο» είναι κόλπα παλιά, φτηνά και —κυρίως- προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά, ουδέν κρυπτόν από τον Ήλιο”, αναφέρει η ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.