Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι δίνει 130.000.000 ευρώ για τον Αγιούμπ Μπουαντί που έλαμψε στο Μουντιάλ με το Μαρόκο

Οι «πολίτες» βρήκαν άμεσα τον αντικαταστάτη του Ρόδρι που οδεύει στην Μπαρτσελόνα
Ο Αγιούμπ Μπουαντί
Ο Αγιούμπ Μπουαντί με τη φανέλα του Μαρόκου/ REUTERS/Paul Childs
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Η Μάντσεστερ Σίτι είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Αγιούμπ Μπουαντί που μάγεψε με τη φανέλα του Μαρόκου στο Μουντιάλ, καθώς προσφέρει 130.000.000 ευρώ στη Λιλ για να τον κάνει δικό της.

Ο Ρόδρι οδεύει προς την Μπαρτσελόνα με την Μάντσεστερ Σίτι να διαπραγματεύεται την πώληση του Ισπανού μέσου, έχοντας ήδη βρει τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Αγιουμπ Μπουαντί, ο οποίος πέρα από τρομερό Μουντιάλ έκανε και καταπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Λιλ στη Γαλλία.

Το deal έχει μπει στην τελική ευθεία και μόνο οι τελικές λεπτομέρειες απομένουν για να ανακοινωθεί η σπουδαία μεταγραφή της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα, που θα παρουσιαστεί με ανανεωμένο κέντρο μετά την απόκτηση και του Έλιοτ Άντερσον.

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Αθλητικά
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